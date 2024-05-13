لندن: شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

إعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن نظيره الروسي سيرغي شويغو الذي أقاله الرئيس فلاديمير بوتين الأحد من منصبه مسؤول عن أكثر من 355 ألف ضحية بين قتيل وجريح في صفوف جنوده خلال الحرب في أوكرانيا.



وأقال بوتين مساء الأحد شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2012، في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.



وكتب شابس على منصة إكس: "شويغو تسبب بسقوط أكثر من 355 ألف ضحية في صفوف جنوده وبمعاناة هائلة بين المدنيين في إطار حملة غير قانونية في أوكرانيا".



وأشار إلى أن "روسيا تحتاج إلى وزير دفاع يمكنه إلغاء هذا الإرث الكارثي وإنهاء الغزو، لكن كل ما ستحصل عليه هو دمية أخرى لبوتين".