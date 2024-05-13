عشرات الطلاب غادروا حفلة التخرج في جامعة ديوك الأميركية

غادر عشرات الطلاب حفلة التخرج، في جامعة ديوك الأميركية.



وهتف بعضهم "فلسطين حرة"، تعبيرًا عن احتجاجهم على ضيف الحفلة الممثل الفكاهي جيري ساينفيلد لدعمه إسرائيل.



وصاح متخرجون آخرون: "جيري!.. جيري!"



وقال ساينفيلد: "يفكّر الكثير منكم أنّني لا أستطيع أن أصدّق أنّهم دعوا هذا الرجل. لقد فات الأوان."



وأضاف: "أقول، استخدم امتيازاتك. لقد نشأت صبيًا يهوديًا من نيويورك. هذا امتياز إذا كنت تريد أن تصبح ممثلًا كوميديًا."



وأعرب المتحدث باسم جامعة ديوك فرانك ترامبل، في بيان، عن تفهّم الجامعة المشاعر في المجتمع.



كما أعرب عن احترام حق الجميع في جامعة ديوك في التعبير عن آرائهم بشكل سلميّ، من دون منع المتخرجين وعائلاتهم من الاحتفال بإنجازاتهم.