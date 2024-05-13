مقتل أطفال في انزلاق تربة في فيتنام

قُتل ثلاثة أطفال، في انزلاق تربة، في هانوي، وفق ما أفاد الاعلام الرسميّ وسكان، بعد انهيار أتربة وصخور إثر هطول أمطار غزيرة.



وشهدت العاصمة الفيتنامية أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، على مدى أكثر من ساعة، مساء الأحد.



وأُغرقت الشوارع بالمياه وعُرقلت حركة السير.



وتسببت الأمطار بانزلاق تربة، في منطقة باي تراي، في ضواحي هانوي.

