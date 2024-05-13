توقيف 151 شخصاً في أرمينيا خلال احتجاجات على نقل أراضٍ الى أذربيجان

أعلنت الشرطة الأرمينية توقيف 151 شخصا من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون قطع محاور رئيسية في يريفان احتجاجا على نقل أراضٍ الى أذربيجان في إطار مباحثات السلام بين الجارين لطيّ صفحة نزاع يعود إلى عقود.



وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق توقيف 88 شخصا، مشيرة الى أن هؤلاء أوقفوا على خلفية "رفضهم الامتثال" لأوامرها.



ووافقت الحكومة الأرمينية التي تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاعات الإقليمية مع باكو، على إعادة القرى الحدودية التي كان استولى عليها جيشها في التسعينات.