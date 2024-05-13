بلينكن: هجوم إسرائيلي واسع على رفح سيثير "فوضى" من دون القضاء على حماس

حذّر وزير الخارجيّة الأميركي أنطوني بلينكن، من أنّ هجومًا إسرائيليا واسعا على رفح سيثير "فوضى" من دونِ القضاء على حركة حماس، مُقِرًا بأنّ عددَ المدنيّين الذين قضوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينيّة.كذلك، أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عن المخاوف نفسها خلال اتّصال مع نظيره الإسرائيليّ، بحسب بيان للبيت الأبيض.