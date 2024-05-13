نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب

رأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وجوب القضاء على حركة "حماس"، أوّلًا، قبلَ الحديثِ عن اليومِ التالي من الحرب.



ولفت إلى أنّ بلادَه، أمامَ تحدياتٍ لم يُواجْهها أيُّ جيشٍ حديثٍ.



وشدّد على "وجوب الدفاع عن أنفسِنا وألا نطلبَ ذلك من الأميركيين أو غيرهم".