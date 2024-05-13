لافروف: إذا أراد الغرب القتال لصالح أوكرانيا فروسيا مستعدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن روسيا مستعدة لمواجهة الغرب إذا أراد القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة.



وقال لافروف: "هذا حقهم. إذا أرادوا أن تكون المواجهة في ساحة المعركة، فستكون في ساحة المعركة".



واعتبر الكرملين الأسبوع الماضي إن إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا قد يكون خطيرا للغاية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بأنه قد يؤدي إلى نشوب الحرب العالمية الثالثة.