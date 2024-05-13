أوكرانيا تستبدل قائدًا عسكريًا مسؤولًا عن خط المواجهة في خاركيف خلال الهجوم الروسي

أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية في خورتيتسيا اليوم الاثنين أن البريجادير جنرال ميخايلو دراباتي حل محل القائد المسؤول عن خط المواجهة في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.



وصرحت القيادة العسكرية لموقع آر.بي.سي-أوكرانيا الإلكتروني الإخباري بأن قرار تعيين دراباتي في هذا المنصب اتخذ في 11 مايو أيار. ولم يتم ذكر أي أسباب لذلك.



وشنت القوات الروسية هجومًا على حدود المنطقة في العاشر من أيار.