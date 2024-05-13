غالانت أطلع بلينكن على أحدث المستجدات بشأن العملية "المحددة" في رفح

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أطلع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة والسيطرة على المعبر الحدودي القريب مع مصر.



وذكر المكتب في بيان أن غالانت وبلينكن ناقشا في اتصال هاتفي خلال الليل "التطورات في غزة... والعملية المحددة في منطقة رفح ضد ما تبقى من كتائب حماس وفي الوقت نفسه تأمين المعبر".