وزارة الداخلية في جورجيا: اعتقال 20 بينهم أميركيان وروسي

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا أن السلطات اعتقلت 20 من المشاركين في احتجاجات في العاصمة تفليس، بينهم أميركيان وروسي، في وقت يناقش فيه المشرعون في البلاد مشروع قانون "الوكلاء الأجانب" الذي تسبب في أزمة سياسية.



والمتظاهرون من بين آلاف يعارضون مشروع القانون استجابوا لدعوة المعارضة بتنظيم احتجاج طوال الليل خارج البرلمان لمنع المشرعين من دخول المبنى اليوم الاثنين.



لكن المشرعين استطاعوا الدخول لمبنى البرلمان حيث وافقت اللجنة القضائية، التي قاطعتها أحزاب المعارضة، على التشريع رسميا في جلسة استغرقت دقيقة واحدة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس بكامل هيئته مشروع القانون ويقره بعد قراءة ثالثة وأخيرة في أقرب وقت وهو ما قد يكون غدا الثلاثاء.

