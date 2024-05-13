رئيس الوزراء السويدي: مستعد لنشر اسلحة نووية في البلاد في زمن الحرب

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون انفتاحه لنشر أسلحة نووية في السويد في زمن الحرب، في الوقت الذي يطالب فيه المنتقدون بحظرها على أراضي البلد الذي انضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل فترة قصيرة.وأنهت السويد نهجها القائم على عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته مدة 200 عام، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في آذار/.ودعت الكثير من المنظمات غير الحكومية منها جمعية السلام والتحكيم السويدية التي تنشط من أجل السلام، الحكومة إلى إدراج حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في هذه الاتفاقية.وقالت الحكومة مرارا إن مثل هذه الخطوة غير ضرورية مشيرة إلى "الإجماع الواسع حول الأسلحة النووية" في السويد فضلا عن القرار البرلماني الذي يحظر الأسلحة النووية في زمن السلم.