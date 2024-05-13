مسؤول أوكراني: روسيا توسع جبهة خاركيف مستخدمة مجموعات هجوم صغيرة

أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أن روسيا واصلت هجومها البرّي على المنطقة وهاجمت مناطق جديدة بمجموعات صغيرة في محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.



ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدنها يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد كبير في الشرق والجنوب منذ نحو عامين.



وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف في تصريحات بثها التلفزيون: "العدو يحاول عمدا توسيعها (الجبهة) ويهاجم في مجموعات صغيرة ولكن في اتجاهات جديدة إذا جاز التعبير".



وأضاف سينيهوبوف: "الوضع صعب".