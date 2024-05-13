شكري: مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح ينطوي على "مخاطر أمنية جسيمة"

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خصوصا في رفح ينطوي على "مخاطر أمنية جسيمة".



وأكد شكري، في اتصال هاتفي مع بلينكن، ضرورة استئناف توصيل المساعدات إلى غزة بعد أن ناقشا سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.



وشدد وزير الخارجية المصري "على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع".

