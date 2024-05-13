صربيا تؤكد تمسكها بـ"وحدة أراضي" أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الصربي الجديد الذي تعد بلاده حليفا مقربا لروسيا، الاثنين تمسك صربيا ب"وحدة أراضي" أوكرانيا وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي يزور بلغراد.



وقال مكتب رئيس الحكومة الصربية في بيان إن "رئيس الوزراء (ميلوس) فوتشيفيتش أكد أن صربيا متمسكة باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي كل دولة عضو في الأمم المتحدة بما فيها أوكرانيا".



خلال أول زيارة له إلى صربيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، التقى كوليبا أيضا الرئيس ألكسندر فوتشيتش على ان يجتمع مع رئيسة البرلمان ورئيس الوزراء السابقة آنا برنابيتش.



تقوم السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا أيضا بزيارة الى بلغراد حيث حضرت توقيع اتفاق تعاون بين جامعة تاراس شيفشينكو الوطنية في كييف وجامعة بلغراد وزارت عدة مواقع برفقة السيدة الأولى الصربية تامارا فوتشيتش.