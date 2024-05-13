كتائب القسام: فقدان الاتصال بمسلحين يحرسون أربعة من الرهائن في غزة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام في بيان فقدان الاتصال بمسلحين يحرسون أربعة من الرهائن في غزة، من بينهم هيرش غولدبيرج بولين.



وأوضح في البيان أنه "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الرهينة هيرش غولدبيرج بولين".