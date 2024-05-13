إردوغان: مستشفيات تركيا تستقبل "أكثر من ألف عضو في حماس"

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "أكثر من ألف عضو في حماس" يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات في بلده، مؤكدًا أنه "لا يعتبر حماس منظمة إرهابية".



ولفت إردوعان للصحافيين إلى أن " الكثير من أعضاء حماس قُتلوا والغرب بأسره يهاجمهم بكل أنواع الأسلحة والذخيرة"، معتبرا أن حماس "هي منظمة مقاومة".