إردوغان يؤكد تحويل كنيسة المخلّص المقدس في خورا إلى مسجد

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تحويل كنيسة المخلص المقدس الأرثوذكسية الأثرية في خورا في اسطنبول إلى مسجد، على الرغم من دعوات أثينا لعدم المضي قدما في الخطوة.



وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع ميتسوتاكيس في أنقرة إن "مسجد كاريه بشكله الجديد سيبقى مفتوحا للجميع".



وأشار الرئيس التركي إلى أنه قال لرئيس الوزراء اليوناني "فتحنا مسجد كاريه للصلاة وللزيارات بعد أعمال ترميم دقيقة وفقا للقرار الذي اتّخذناه في العام 2020". وأضاف "نولي أهمية كبيرة لحماية أي نصب تذكاري هو جزء من التراث الثقافي لليونسكو وجعله متاحا لفائدة أمتنا والبشرية جمعاء".



اشارة الى أن رئيس الوزراء اليوناني كان قد أبدى معارضته تحويل الكنيسة التي تحتوي لوحات جدارية تمثل "الدينونة" تعود للقرن الرابع عشر إلى مسجد. وكان قد أعلن السبت أنه سيطلب من الرئيس التركي "التراجع عن قرار" تحويل الكنيسة إلى مسجد.



وحُولت الكنيسة إلى مسجد كارِيه بعد نصف قرن على سقوط القسطنطينية عام 1453 على أيدي العثمانيين. ثم أصبحت متحف كارِيه بعد الحرب العالمية الثانية في إطار جهود تركيا لإقامة جمهورية جديدة ذات طابع علماني على أطلال الامبراطورية العثمانية. وأعرب ميتسوتاكيس عن استيائه لاردوغان الإثنين في أنقرة.



وقال رئيس الوزراء اليوناني عقب لقائه الرئيس التركي "تناقشت مع إردوغان في التحويل... وأعربت له عن استيائي".