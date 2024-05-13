مسؤول أمني أوكراني لفرانس برس: بوتين يستعدّ لحرب "طويلة" مع الغرب

اعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أولكسندر ليتفينينكو الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعدّ لحرب "طويلة" مع الغرب بعدما أعلن تعديلًا وزاريًا مفاجئًا أقال بموجبه وزير الدفاع سيرغي شويغو.



وقال ليتفينينكو في مقابلة مع وكالة فرانس برس "هذا يشير إلى أن بوتين يخطط لحرب طويلة الأمد. حرب ليس فقط ضد أوكرانيا بل أيضًا ضد الغرب ككل، حرب ضد حلف شمال الأطلسي".



واشار الى أن "أكثر من 30 ألف" جندي روسي يشاركون في الهجوم البري الروسي الجديد في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه "ليست مهددة".



وقال: "كان نحو 50 ألف جندي روسي يتمركزون على الحدود. الآن هناك أكثر من 30 ألفًا يهاجمون" منطقة خاركيف منذ الجمعة. وأضاف "ليس هناك تهديد بهجوم على مدينة خاركيف" حتى الساعة.