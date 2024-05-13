الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مع إسرائيل حادث تعطيل محتجين إسرائيليين لشاحنات مساعدات

كشف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل واقعة قيام محتجين باعتراض طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة.



وشدد في السياق على أنه لا ينبغي إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



ولفت باتيل إلى أن بلاده تنظر في مزاعم بانتهاكات إسرائيلية بحق محتجزين فلسطينيين.