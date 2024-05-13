مستشار الأمن القومي الأميركي: لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتبر مقتل الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل في حربها مع حركة حماس إبادة جماعية.



وذكر سوليفان في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد رؤية حماس مهزومة مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم. وأضاف سوليفان أن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ. وقال سوليفان "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. لقد سجلنا رفضا قاطعا لهذا الافتراض".



وفي تأكيد على تعليق أدلى به بايدن يوم السبت، قال سوليفان إنه من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة الآن إذا أطلقت حماس سراح الرهائن. وأضاف سوليفان أن العالم يجب أن يدعو حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات وقبول اتفاق.



وقال سوليفان إن الولايات المتحدة تعمل دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وذكر أنه لا يستطيع التنبؤ بإبرام مثل هذا الاتفاق أو موعده.