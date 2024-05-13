بلينكن تحدث مع نظيره المصري: لا ندعم عملية برية عسكرية كبيرة في رفح

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الاثنين وأكد مجددا أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح.