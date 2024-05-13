مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

كشف مصدران أمنيان لرويترز إن خمسة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون اليوم الاثنين في هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية على موقع للجيش في منطقة ريفية بشرق العراق بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.