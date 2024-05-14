أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمّرت 18 طائرة هجومية مسيرة أطلقتها روسيا في خلال الليل على الأراضي الأوكرانية.



وقالت عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" إن الطائرات المسيرة أسقطت فوق مناطق عديدة، منها منطقة كييف ومناطق الخطوط الأمامية.



وقالت القوات الجوية أيضا إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم. ولم يتضح ما حدث للصاروخ.