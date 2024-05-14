روسيا دمرت 25 صاروخًا أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قوات دفاعها الجوي دمرت فوق منطقة بيلغورود 25 صاروخًا أطلقتها أوكرانيا من قاذفات صواريخ متعددة.