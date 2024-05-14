الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 14 شخصا بعد انهيار لوحة إعلانية في مومباي جراء عاصفة رعدية
أخبار دولية
2024-05-14 | 00:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 14 شخصا بعد انهيار لوحة إعلانية في مومباي جراء عاصفة رعدية
أعلنت السلطات في مدينة مومباي الهندية أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن سقطت عليهم لوحة إعلانية ضخمة في خلال عاصفة رعدية.
وانهارت اللوحة الإعلانية على منازل ومحطة بنزين بجوار طريق مزدحم في ضاحية جاتكوبار الشرقية بعد هبوب رياح عاصفة وأمطار في وقت متأخر من أمس الاثنين.
واستمرت عمليات الإنقاذ حتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وتسببت العاصفة الرعدية في توقف حركة المرور في أجزاء من المدينة وتعطيل العمليات في مطارها، وهو أحد أكثر مطارات الهند ازدحاما.
وقالت بلدية مومباي إن ما لا يقل عن 74 شخصا نقلوا إلى المستشفى متأثرين بإصابات في أعقاب الحادث، قبل أن يخرج منهم 31.
آخر الأخبار
أخبار دولية
انهيار
إعلانية
مومباي
عاصفة
رعدية
التالي
أفراد يخرجون قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد الروسية
أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-04
إندونيسيا: الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 14 شخصا
أخبار دولية
2024-05-04
إندونيسيا: الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 14 شخصا
0
أخبار دولية
2024-05-02
انهيار طريق سريع في جنوب الصين... ومقتل 48 شخصاً
أخبار دولية
2024-05-02
انهيار طريق سريع في جنوب الصين... ومقتل 48 شخصاً
0
أخبار دولية
2024-05-01
مقتل المئات جراء فيضانات وانهيارات أرضية في كينيا
أخبار دولية
2024-05-01
مقتل المئات جراء فيضانات وانهيارات أرضية في كينيا
0
أخبار دولية
2024-02-29
مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش
أخبار دولية
2024-02-29
مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:03
الهند توقع اتفاقا مدته 10 سنوات لتشغيل ميناء تشابهار الإيراني
أخبار دولية
01:03
الهند توقع اتفاقا مدته 10 سنوات لتشغيل ميناء تشابهار الإيراني
0
أخبار دولية
00:57
الصين تدعو إلى تعزيز العلاقات مع سيول على الرغم من "تحديات" تواجهها
أخبار دولية
00:57
الصين تدعو إلى تعزيز العلاقات مع سيول على الرغم من "تحديات" تواجهها
0
أخبار دولية
00:53
مقتل ثلاثة محتجين على غلاء المعيشة في الشطر الباكستاني من كشمير
أخبار دولية
00:53
مقتل ثلاثة محتجين على غلاء المعيشة في الشطر الباكستاني من كشمير
0
أخبار دولية
00:51
"الخماسية": لآلية تحرك جديد (الجمهورية)
أخبار دولية
00:51
"الخماسية": لآلية تحرك جديد (الجمهورية)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-11
عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الشديد تضرب الارض
أخبار دولية
2024-05-11
عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الشديد تضرب الارض
0
أخبار لبنان
01:10
تشاؤم حيال الملف الرئاسي (الجمهورية)
أخبار لبنان
01:10
تشاؤم حيال الملف الرئاسي (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
01:25
عودة طوعية لنازحين سوريين اليوم (الجمهورية)
أخبار لبنان
01:25
عودة طوعية لنازحين سوريين اليوم (الجمهورية)
0
منوعات
2024-05-10
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
منوعات
2024-05-10
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
2
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
3
فنّ
05:07
انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"
فنّ
05:07
انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"
4
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
5
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
6
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
7
منوعات
04:30
تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)
منوعات
04:30
تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)
8
صحة وتغذية
06:12
ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟
صحة وتغذية
06:12
ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More