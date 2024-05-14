أفراد يخرجون قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد الروسية

أفادت وكالات الأنباء الروسية الثلاثاء بأن "أفرادًا غير مصرر لهم" أخرجوا قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد جنوبي غرب روسيا.



وقالت وكالات "تاس" و"ريا نوفوستي" و"إزفستيا" إن "خروج عربات لقطار الشحن عن مسارها حدث في محطة كوتلوبان في منطقة فولغوغراد بسبب تدخل أشخاص غير مصرح لهم".



وهذه أحدث حلقة في مسلسل أعمال تخريبية مفترضة طالت شبكة السكك الحديد الروسية ونتج عنها حرائق وخروج قطارات عن سككها.



وحملت موسكو المسؤولية عن تلك الأعمال إلى أوكرانيا أو مناصرين لهذا البلد.



وفي كانون الأول الماضي، ألقت روسيا القبض على رجل بيلاروسي بشبهة أنه وضع بأمر من أوكرانيا متفجرات في قطارين على جزء رئيسي من خط السكك الحديد السيبيري قرب الحدود الصينية.

