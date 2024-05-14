حكومة كاليدونيا الجديدة تدعو للهدوء غداة احتجاجات عنيفة على مشروع تعديل دستوري

أطلقت حكومة كاليدونيا الجديدة نداءً للعودة إلى "المنطق والهدوء" غداة أعمال شغب شهدها الأرخبيل الفرنسي الواقع في المحيط الهادئ احتجاجاً على تعديل دستوري مثير للجدل.



وقالت الحكومة في بيان: "باسم الحكومة الجماعية، ندعو جميع أبناء كاليدونيا (...) إلى تحمّل المسؤولية. نطلب منهم استخدام كلّ السبل والوسائل المتاحة للعودة إلى المنطق والهدوء".



ووجّهت الحكومة نداءها إلى "القادة السياسيين والدينيين والعشائريين وقادة المؤسسات والجمعيات والعائلات".



وشهدت كاليدونيا الجديدة ليل الإثنين-الثلاثاء تظاهرات تحوّلت إلى أعمال شغب تخلّلها إحراق سيارات ونهب متاجر وإغلاق طرقات، وذلك احتجاجاً على تعديل دستوري يدرسه في باريس النواب الفرنسيون ويعارضه دعاة الاستقلال في الأرخبيل.