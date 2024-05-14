بلينكن في كييف في زيارة مفاجئة لطمأنتها بشأن الدعم الأميركي

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشن فيه روسيا هجومًا على منطقة خاركيف (شمال شرق).



وبلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في شباط 2022، وصل على متن قطار ليلي آتيًا من بولندا، على أن يلتقي خصوصًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس يرافق الوزير في زيارته.



وهذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقًا تأتي بعد بضعة أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.



وعلى متن القطار الذي أقل بلينكن إلى كييف، قال للصحافيين مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طالبًا عدم نشر اسمه إن "هذه الرحلة تهدف أولًا إلى إرسال إشارة قوية لطمأنة الأوكرانيين الذين من الواضح أنهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب تكثيف القتال على الجبهة الشرقية، أو لأن الروس يقومون الآن بتوسيع هجماتهم عبر الحدود إلى خاركيف".



وأضاف أن "الوزير الأميركي يعتزم على وجه الخصوص أن يشرح للمسؤولين الأوكرانيين بالتفصيل الطريقة التي ستوضع فيها مساعدتنا موضع التنفيذ بما يعزز دفاعاتهم ويسمح لهم باستعادة زمام المبادرة في ساحة المعركة".

