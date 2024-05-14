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إرتفاع حصيلة الفيضانات في سومطرة الإندونيسية إلى 50 قتيلًا و27 مفقودًا

أخبار دولية
2024-05-14 | 00:45
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إرتفاع حصيلة الفيضانات في سومطرة الإندونيسية إلى 50 قتيلًا و27 مفقودًا
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إرتفاع حصيلة الفيضانات في سومطرة الإندونيسية إلى 50 قتيلًا و27 مفقودًا

لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وتدفق حمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
     
وأسفرت الكارثة أيضًا عن 37 جريحًا كما استدعت إخلاء حوالى 3400 شخص من مساكنهم، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عابد المهاري.
     
ومساء السبت، هطلت طوال ساعات عديدة أمطار غزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غربي جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي البركاني.
     
وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 43 شخصًا.
     

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