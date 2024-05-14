إجلاء مزيد من السكان في غرب كندا بسبب حرائق الغابات

تواصلت في غرب كندا الإثنين عمليات إجلاء السكان من مناطق تقع على مقربة من بلدة تهددها حرائق الغابات التي أتت هذا العام قوية رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.



وقالت بوين ما وزيرة إدارة الطوارىء في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة على ساحل المحيط الهادىء إن "الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة".



وحتى اليوم، صدرت أوامر لنحو خمسة آلاف شخص بإخلاء هذه المنطقة بسبب حريق اعتبر خارج نطاق السيطرة والتهم أكثر من 5200 هكتار من الغابات الواقعة شمال فورت نيلسون.



وبعد أن شهدت كندا في العام الماضي أسوأ موسم حرائق في تاريخها على الإطلاق، كان فصل الشتاء في هذا البلد من بين الأكثر دفئًا في تاريخه إذ تساقطت كميات قليلة من الثلوج في العديد من المناطق.



وتثير هذه الظواهر المناخية المخاوف من صيف مروع آخر، لا سيما وأن بعض الحرائق ظلت مشتعلة طوال فصل الشتاء.