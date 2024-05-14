غوتيريش يبدي "قلقه الشديد" إزاء استمرار المعارك في الفاشر غربي السودان

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة عن "قلقه الشديد" إزاء المعارك الدائرة منذ أيام في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال المتحدّث باسم غوتيريش فرحان حقّ في بيان إنّ "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، ممّا تسبّب بسقوط عشرات الضحايا وعمليات نزوح كبيرة وتدمير لبنى تحتية مدنية".



وأضاف أنّ غوتيريش يشعر بالقلق خصوصاً إزاء مصير سكان عاصمة ولاية شمال دارفور الذين يواجهون "خطر المجاعة وتداعيات أكثر من عام من الحرب".



وجدّد الأمين العام، وفقاً للبيان، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق".



وناشد غوتيريش طرفي النزاع السماح للمدنيين باللجوء إلى مناطق أكثر أماناً.