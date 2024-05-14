مقتل ثلاثة محتجين على غلاء المعيشة في الشطر الباكستاني من كشمير

قُتل ثلاثة متظاهرين في الشطر الباكستاني من كشمير الإثنين، في خلال صدامات دارت بينهم وبين قوات شبه عسكرية نشرتها السلطات للتصدّي للاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أيام على غلاء المعيشة، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.



ومنذ الجمعة يتظاهر الآلاف من سكان آزاد-كشمير، الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، احتجاجاً على غلاء الأسعار، وبخاصة أسعار الكهرباء والدقيق.



وتخلّلت هذه التظاهرات صدامات بين المحتجّين وقوات الأمن أسفرت، وفقاً للحكومة المحلية، عن مقتل شرطي وإصابة حوالى مئة آخرين بجروح.



