الصين تدعو إلى تعزيز العلاقات مع سيول على الرغم من "تحديات" تواجهها

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تحسين العلاقات مع سيول، وذلك لدى لقائه نظيره الكوري الجنوبي خلال محادثات نادرة في بكين، وفق ما أوردت الثلاثاء وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وقال وانغ إن العلاقات بين البلدين "تواجه صعوبات وتحديات"، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة.



ودعا الوزير الصيني إلى "فهم واحترام بعضهما البعض وتعزيز التواصل والتبادلات وإزالة أي سوء تفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة"، وفق شينخوا.



كما أعرب وانغ عن أمله في أن تتعامل سيول "على نحو صحيح وحكيم" مع المسائل المتّصلة بتايوان وأن تلتزم سياسة "الصين الواحدة".