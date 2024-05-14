"الخماسية": لآلية تحرك جديد (الجمهورية)

رجحت مصادر واسعة الاطلاع أن يستهل الحراك الجديد لسفراء الخماسية بزيارة تسبقه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤكد ان المعبر الإلزامي والوحيد لإتمام الانتخابات الرئاسية هو جلوس الأطراف على طاولة الحوار او النقاش وبناء اوسع مساحة توافقية على رئيس الجمهورية العتيد.واكدت مصادر على اطلاع مباشر على تفاصيل حراكات السفراء لصحيفة "" أن لا نتيجة ترجى من أي حراك للسفراء، إن كان سيكرر مجريات حراكاتهم السابقة، وإن لم يكن معززًا بتصور جديد، نبرته جدية، ويتسم بقدرة حقيقية وفاعلة على إقناع الاطراف الرافضة لمنطق الحوار بالخضوع له والسير في المنحى التوافقي والحواري الذي يؤكد عليه سفراء الخماسية.