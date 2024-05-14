الهند توقع اتفاقا مدته 10 سنوات لتشغيل ميناء تشابهار الإيراني

أعلنت الحكومة الهندية أنها وقعت عقدا مدته عشر سنوات مع إيران لتطوير وتشغيل ميناء تشابهار الإيراني، مما يعزز العلاقات مع طهران.



وتطور الهند ميناء تشابهار المطل على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على خليج عمان كوسيلة لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي وجودار في باكستان.



وقال وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران بعد توقيع الاتفاق: "أهمية ميناء تشابهار تتجاوز دوره كمجرد قناة بين الهند وإيران، فهو شريان تجاري حيوي يربط الهند بأفغانستان ودول وسط آسيا".



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين عند سؤاله عن الاتفاق إن العقوبات الأميركية على إيران لا تزال قائمة، وحذر من أن واشنطن ستواصل تطبيقها.



وأضاف باتل: "أي كيان أو أي شخص يفكر في عقد صفقات تجارية مع إيران، يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".