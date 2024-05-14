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رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة
أخبار دولية
2024-05-14 | 04:40
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رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات هدنة غزة
اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في المفاوضات على هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال الشيخ محمد في خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة: "في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح ونحن الآن في حالة من الجمود تقريباً. بالطبع ما حدث في رفح أعادنا إلى الوراء".
وأضاف: "ليس هناك وضوح حيال كيفية وقف الحرب من الجانب الإسرائيلي ولا أعتقد أنهم يفكرون في ذلك كخيار حتى عندما نتحدث عن اتفاق والتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار".
ولفت الى أن السياسيين الإسرائيليين كانوا يشيرون "من خلال تصريحاتهم إلى أنهم سيبقون هناك، إلى أنهم سيواصلون الحرب"، مشيرا الى أن ليس هناك وضوح حيال الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد ذلك.
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