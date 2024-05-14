بوتين يزور الصين الخميس والجمعة

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين هذا الأسبوع تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، وهي الثانية له خلال ما يزيد قليلا عن ستة أشهر.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ أنه "تلبية لدعوة الرئيس شي جينبينغ، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين (الخميس إلى الجمعة) من 16 إلى 17 أيار".