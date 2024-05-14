توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية

أوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية مكلف الموارد البشرية بتهمة القيام بـ"أنشطة إجرامية"، في ثاني إجراء من نوعه في أقل من شهر، على ما ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء الثلاثاء.



وأتى ذلك بعد فترة وجيزة على إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو بشكل مفاجىء بعدما شغل هذا المنصب منذ عام 2012.



ونقلت وكالة تاس عن مصدر في الشرطة قوله إن الجنرال يوري كوزنيتسوف، مسؤول الموارد البشرية في وزارة الدفاع، "أوقف" للاشتباه في قيامه بأنشطة إجرامية.



وتم تفتيش مكتبه ومنزله في إطار التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، بحسب المصدر نفسه.



وعيّن الجنرال كوزنتسوف في منصبه في أيار 2023، وكان ترأس قسمًا في هيئة الأركان العامة الروسية بين العامين 2010 و2023، وفقًا لوكالة تاس.



ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية لغاية الآن على هذه المعلومات.