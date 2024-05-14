الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة جنيف

تدخَّلت الشرطة صباح الثلاثاء لإخراج نحو خمسين طالبًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا يعتصمون في جامعة جنيف (UNIGE) في سويسرا منذ أسبوع تقريبًا بعدما رفضوا الاستجابة لطلبات إدارة الجامعة بإخلاء المكان، حسبما ذكرت وسائل إعلام سويسرية.



وقال صحافي من وكالة كيستون إيه تي إس للأنباء، كان موجودا في الموقع إن نحو عشرين شرطيا بالزي الرسمي وبملابس مدنية دخلوا مبنى يوني ميل UniMail قرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش (الخامسة بالتوقيت المحلي).



وكتبت الصحافية جولي زوغ العاملة في محطة ليمان بلو، عبر منصة "اكس": "غالبية المتظاهرين كانوا نائمين، وبعد تجميعهم اقتيدوا إلى موقف السيارات التابع للمؤسسة تحت الأرض".



وأوضحت الصحافية أن "مجموعة صغيرة تنتظر أمام مدخل موقف السيارات وهي تصفق بشكل متواصل مرددة شعارات مؤيدة لفلسطين أو لرفاقهم"، مضيفة أنها رأت طلابا "مكبلي الأيدي أثناء وضعهم في شاحنات" تابعة للشرطة.