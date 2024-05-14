بلينكن يؤكد لزيلينسكي أن المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بزيارة لكييف الثلاثاء أن المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا ومن شأنها أن "تحدث فرقًا حقيقيًا".



وقال بلينكن للرئيس فولوديمير زيلينسكي في بداية اجتماعهما: "المساعدة في طريقها الآن وستحدث فرقًا حقيقيًا ضد العدوان الروسي في ساحة المعركة".