دبابات إسرائيلية تتوغل في مناطق سكنية شرق رفح

أعلن سكان إن دبابات إسرائيلية تتوغل صباح اليوم الثلاثاء شرق رفح ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.



وقال أحد السكان لرويترز عبر تطبيق للمراسلة: "تقدمت الدبابات هذا الصباح غرب طريق صلاح الدين إلى داخل حيي البرازيل والجنينة. هم الآن في المنطقة المأهولة وهناك اشتباكات".



وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دبابة في شارع جورج بحي الجنينة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من الفيديو.