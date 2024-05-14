منظمة الصحة العالمية: "ليس هناك خطأ" في إحصاءات قتلى غزة

عبّرت منظمة الصحة العالمية عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد القتلى، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد.



وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد القتلى البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن. وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إن "حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام".



وأضاف: "لا يوجد خطأ" في بيانات وزارة الصحة.