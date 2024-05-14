الجيش الإسرائيلي: مركبة تابعة للأمم المتحدة تعرضت لإطلاق نار كانت في "منطقة قتال"

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن المركبة التي كانت تقل إثنين من موظفي الأمم المتحدة وأصيبت في رفح في جنوب غزة الاثنين كانت في "منطقة قتال نشطة" عندما تعرضت لإطلاق النار.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت الاثنين مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من سبعة أشهر.



وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن موظفًا آخر في إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة أصيب في الحادث، مضيفًا أن الاثنين كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح عندما أصيبت المركبة التي كانا يستقلانها.



وفي تعليقه على الحادثة، أوضح الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن "التحقيق الأولي الذي أجري يشير إلى أن المركبة أصيبت في منطقة قتال نشطة".

