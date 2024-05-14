الأونروا: نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح منذ السادس من أيار

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم، أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من أيار الحالي.



وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: "تقدر الأونروا أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ السادس من أيار" من دون أن تحدد إلى أين توجهوا.



وأشارت المنظمة الأممية إلى "استمرار العائلات بالفرار بحثا عن الأمان... والناس يواجهون الإرهاق والجوع والخوف".