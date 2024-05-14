بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد اتهام 3 بالتجسس لصالح هونغ كونغ

أوبك تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

أوبك تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

الأونروا: نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح منذ السادس من أيار