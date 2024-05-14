أوبك تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، قائلة إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.



وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.



ولم تغير المنظمة أيا من توقعاتها عن الشهر الماضي.