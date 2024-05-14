الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء

أعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.



وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل نحو عشرة قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء وسيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.