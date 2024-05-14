واشنطن تزيد الرسوم الجمركية على منتجات صينية قيمتها 18 مليار دولار

ستزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.



وأوضح البيت الأبيض أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 % هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 % إلى 50 % بحلول العام 2025.