مقتل ثلاثة حراس سجن فرنسيين مع فرار سجين كان ينقل في شاحنة

قتل ثلاثة حراس سجن فرنسيين وأصيب أثنان آخران الثلاثاء في هجوم على شاحنة سجن تنقل سجينًا تمكن من الفرار، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.ووقع حادث الاصطدام والفرار الثلاثاء عند محطة لرسوم العبور عند طريق في إنركافيل في منطقة أور في شمال فرنسا، على ما أوضح مصدر آخر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.وكان السجين ينقل في شاحنة سجون بين مدينتي روان وإيفرو في منطقة نورماندي.