الجيش الروسي يؤكد أنه "تقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف

أكد الجيش الروسي الثلاثاء أنه "يتقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد حيث يشن هجومًا بريًا، موضحًا أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية "حررت" بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية و"تقدمت بعمق في دفاعات العدو".